Covid-19 por concelho. Lisboa, Amadora e Porto com maior aumento de infetados

Lisboa ocupa o topo da tabela com um total 2.536 infetados com o novo coronavírus, seguida de Vila Nova de Gaia (1.580), Porto (1.401) e Sintra (1.400). Dos 228 concelhos com pelo menos três casos confirmados de Covid-19, 177 não registam aumento no número de infetados face ao dia anterior. Na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) foram notificados 309 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas - 93% do total de novos infetados. Segue-se o Norte do país com mais 15 casos, Centro com mais cinco e Alentejo com mais dois. O Algarve e os arquipélagos dos Açores e Madeira não registam aumento de infetados.

Casos de Covid-19 por concelho

Portugal regista 1.455 mortes (mais oito que na quarta-feira, o menor número de óbitos em 24 horas desde 15 de maio) e 33.592 casos (mais 331, o que supõe um aumento de 1%) confirmados de infeção pelo novo coronavírus, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS). O relatório desta quinta-feira, com dados atualizados até às 00h00 de quarta, revela uma subida de 244 no número de recuperados, para um total de 20.323. O número de casos ativos sobe para 11.814 (mais 79). A taxa de letalidade desce para 4,3% - é a primeira vez que desce desde 7 de maio. Desde o dia 1 de janeiro, registaram-se 333.106 casos suspeitos. O relatório revela, ainda, que 1.741 casos ainda aguardam os resultados dos testes laboratoriais e mais de 28 mil pessoas estão sob vigilância das autoridades sanitárias. A região Norte é a que regista o maior número de mortos (801), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (383), da região Centro (240), do Algarve (15) e do Alentejo, com um morto. O boletim dá conta de 15 óbitos nos Açores. O arquipélago da Madeira continua sem registo de mortes por Covid-19. É nos 80 anos para cima que se registam mais óbitos (981), seguido do grupo dos 70 aos 79 anos (279), dos 60 aos 69 anos (129), dos 50 aos 59 anos (46), dos 40 aos 49 anos (17), dos 20 aos 29 anos (2) e dos 30 aos 39 anos, com um óbito. No total, morreram 737 mulheres e 718 homens com Covid-19.

Situação por região