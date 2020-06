Coronavírus. Açores têm apenas um caso ativo

Veja também:

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, recusa "euforias desnecessárias" a propósito do combate à Covid-19, mesmo tendo atualmente a região apenas um caso ativo da doença.

"Agora é hora de nos mantermos juntos, para retomarmos, com confiança e empenho, o trajeto económico e de desenvolvimento que vínhamos trilhando. Com calma e sem euforias desnecessárias, daqui do Corvo, uma das ilhas que não teve casos covid-19, digo-vos que vai correr tudo bem! Mantenham-se seguros", declarou o governante na sua página no Facebook.

Vasco Cordeiro esteve esta quarta-feira na ilha do Corvo, a mais pequena do arquipélago, no âmbito da ronda de contactos que está a efetuar por todas as ilhas a propósito da pandemia de Covid-19.

Na mensagem no Facebook, o chefe do executivo regional sublinhou que "os Açores, as açorianas e os açorianos uniram-se a favor de um bem comum", a saúde de todos, e agora, no "processo de relançamento" da economia, é importante todos estarem novamente "unidos e mobilizados".

O Corvo, a par das Flores e Santa Maria, foi uma das ilhas que não registou nenhum caso de Covid-19 desde o começo da pandemia.

Os Açores tiveram, nas últimas 24 horas, uma recuperação de infeção por SARS-CoV-2, de um doente do Nordeste, em São Miguel, ficando "extinta a última e maior cadeia de transmissão local registada na região".

No seu comunicado diário, a Autoridade de Saúde Regional informa que "as 296 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da região nas últimas 24 horas não revelaram novos casos positivos de Covid-19" e há ainda a registar "uma recuperação de infeção por SARS-CoV-2", que corresponde a uma mulher com 45 anos, residente na ilha de São Miguel, profissional no lar de idosos do Nordeste.

"Com o caso de recuperação registado, o concelho do Nordeste fica sem casos positivos ativos e é extinta a última e maior cadeia de transmissão local registada na Região Autónoma dos Açores", refere a Autoridade de Saúde açoriana.

Este é o 16.º dia seguido no arquipélago sem novos casos de Covid-19, havendo apenas um caso positivo ativo, de uma pessoa residente em São Miguel.

Até ao momento, foram detetados na região um total de 146 casos de infeção, verificando-se 129 recuperados e 16 óbitos.