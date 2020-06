Centros comerciais e Lojas do Cidadão vão continuar fechados Área Metropolitana de Lisboa

Veja também:

Os centros comerciais e Lojas do Cidadão vão continuar encerrados na Área Metropolitana de Lisboa até 15 de junho devido à pandemia de Covid-19, anunciou esta quinta-feira o primeiro-ministro, António Costa.

“A convicção que temos é que no próximo conselho de ministros de terça-feira estaremos em condições de levantar as restrições que subsistem a partir do próximo dia 15”, afirmou António Costa no final do Conselho de Ministros.



O primeiro-ministro faz um balanço positivo da evolução da pandemia na região de Lisboa e Vale do Tejo.

"Não estamos numa situação de crescimento generalizado da pandemia, pelo contrário", declarou António Costa.

"Dos 18 concelhos podemos centrar em cinco os focos que existem e nesses concelhos os focos estão muito bem delimitados em pessoas que trabalham em empresas de trabalho temporário e na construção civil", explicou o chefe do Governo.