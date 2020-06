Aumento de barracas no Segundo Torrão? Autarquia de Almada não tem números

A presidente da Câmara de Almada mostra-se surpreendida com as declarações de Isabel Jonet sobre o aumento do número de barracas no Segundo Torrão, um bairro clandestino na freguesia da Trafaria, em Almada, devido à crise pandémica da Covid-19.

A presidente do Banco Alimentar afirmou, em entrevista à Renascença e ao jornal Público, que a pandemia fez muita gente perder os rendimentos e, por esse motivo, a casa, por não conseguir pagar a renda.

A presidente da autarquia de Almada, Inês Medeiros mostra-se surpreendida com as declarações, afirmando não ter dados relativos aos últimos três meses. “Estamos a fazer esse levantamento, não tenho dados ainda para poder dizer se houve, quantos houve e qual é que é o perfil sociológico das pessoas que estão a recorrer àquela habitação ultra precária”, explicou.

A autarca admite, no entanto, ser “evidente que a subida das rendas nos últimos dois, três anos” levou à procura de habitação precária e declara que “o Segundo Torrão é uma das grandes preocupações”.