Polícia britânica identificou suspeito alemão no desaparecimento de Madeleine McCann

A polícia britânica, em simultâneo com a polícia alemã, lançou esta quarta-feira um novo apelo público de informação sobre um homem alemão, suspeito de envolvimento no desaparecimento de Madeleine McCann em Portugal em 2007.

O homem de 43 anos, atualmente a cumprir pena de prisão na Alemanha, terá vivido no Algarve durante períodos entre 1995 e 2007 e registos telefónicos colocam-no na área da Praia da Luz no dia em a criança inglesa desapareceu.

A Metropolitan Police, que está a investigar o desaparecimento numa investigação designada por Operação Grange, identificou uma carrinha caravana branca de marca Volkswagen que o suspeito, que não foi identificado, usou para viver e também um automóvel Jaguar ao qual teria acesso.

A polícia identificou também dois números de telemóvel, um usado pelo suspeito e que terá recebido uma chamada entre as 19h32 e 20h02 de 3 de maio na zona da Praia da Luz, e outro que iniciou o telefonema e que poderá ser uma “testemunha altamente significativa”.

Os números em causa são +351 912 730 680 e +351 916 510 683. O primeiro pertencia ao suspeito e o segundo é o número que lhe ligou da zona da Praia da Luz.

Quem tiver informação sobre estes números, ou sobre os veículos, deve contactar a polícia portuguesa.

A polícia Bundeskriminalamt (BKA) também vai emitir um apelo público na estação de televisão ZDF.

Segundo a ZDF, a polícia alemã está a tratar o caso como se fosse um homicídio. As autoridades terão mesmo determinado já o método usado para alegadamente matar Maddie e desconfia que a morte não tenha sido premeditada, uma vez que o suspeito tinha historial de crimes como assaltos.

O Sub-Comissário Adjunto da Metropolitan Police, Stuart Cundy, disse hoje que o suspeito passou a interessar aos investigadores na sequência de um apelo público em 2017, no âmbito do 10.º aniversário do desaparecimento.

“O nome deste homem era conhecido da nossa investigação. Não vou dar detalhes sobre como era conhecido, mas já era conhecido antes de recebermos informação nova em 2017. Desde então temos continuado a trabalhar de forma muito próxima com colegas em Portugal e na Alemanha”, afirmou.