Polícia alemã admite homicídio de Madeleine McCann. Suspeito terá cometido outros crimes em Portugal

As polícias portuguesa e britânica, juntamente, agora, com a polícia alemã suspeitam que um homem, atualmente com 43 anos, que pode estar envolvido no desaparecimento de Madeleine McCann.

As autoridades lançaram um apelo a quem possa ter novas informações sobre o caso, em específico sobre o novo suspeito.

O homem, a cumprir pena de prisão na Alemanha por outro crime, terá vivido no Algarve (praia da Luz e Lagos) durante largos períodos entre 1995 e 2007.

A polícia britânica identificou dois números de telemóvel, um usado pelo suspeito e que terá recebido uma chamada entre as 19h32 e 20h02 de 3 de maio – dia em que a criança inglesa desapareceu - na zona da Praia da Luz, e outro que iniciou o telefonema e que poderá ser uma “testemunha altamente significativa”.

Os números em causa são +351 912 730 680 e +351 916 510 683. O primeiro pertencia ao suspeito e o segundo é o número que lhe ligou da zona da Praia da Luz. “Conhece este número? Sabe de que número estou a falar?” pergunta a polícia.

Para além dos telefones e de duas habitações onde terá vivido em Portugal, a polícia estará também a investigar – e a pedir informações - sobre, pelo menos, duas viaturas utilizadas pelo suspeito: um Jaguar XJR5 e um VW T3 Westfalia. Suspeitam que um deles terá sido utilizado na noite do crime.

A televisão ZDF acrescenta, citando a polícia germânica, que o suspeito pode ter cometido outros crimes de agressão sexual ou violação enquanto esteve em Portugal.

“A nossa investigação leva-nos a crer que a criança está morta e que este homem a matou”, reforçou o inspetor Hoppe, da polícia alemã, a um programa da ZDF.

A polícia alemã suspeita que o crime de Maddie não terá sido premeditado, mas acredita que o homem esteve também envolvido em vários crimes de assalto e tráfico de droga.

Caso tenha informações, pode ligar para o número 02073219251 (o indicativo do Reino Unido é 0044) ou enviar um e-mail para operation.grange@met.police.uk. Pode também ligar para a Polícia Judiciária.