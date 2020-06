Morte de George Floyd. ​Minneapolis recebeu primeira de uma série de homenagens

Manifestantes juntaram-se esta quinta-feira em Minneapolis para a primeira de uma série de cerimónias de homenagem a George Floyd, o afro-americano que foi morto às mãos da polícia naquela cidade norte-americana.



O evento foi marcado para a North Central University, em Minneapolis, onde o líder de direitos civis Al Sharpton estava entre a multidão que veio prestar homenagem a Floyd.

Os memoriais estão programados para acontecer em três cidades ao longo de seis dias: após o evento em Minneapolis, o corpo de Floyd irá para Raeford, Carolina do Norte, onde nasceu, para uma exibição pública e um serviço funerário familiar privado, no sábado.

Em seguida, uma exibição pública será realizada segunda-feira, em Houston, no Texas, onde ele foi criado e viveu a maior parte de sua vida.

Finalmente, uma cerimónia com a presença de 500 pessoas será realizada na terça-feira, na igreja da Fonte de Louvor, em Houston, onde Floyd será enterrado.

"Ele era um ser humano. Ele tinha família. Ele tinha sonhos. Ele tinha esperanças. O verdadeiro dever de alguém com esse tipo de tarefa é destacar o valor da vida humana que foi tirada, o que explica o motivo pelo qual este movimento existe", disse Sharpton, para explicar a sua presença hoje, na cidade onde Floyd foi morto pela polícia.

Dentro do santuário, um caixão de ouro estava ladeado por flores brancas e roxas, e uma imagem era projetada acima do púlpito de um mural pintado na esquina da rua, onde Floyd foi mantido imóvel no chão pela polícia.