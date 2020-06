Macau proíbe vigília para assinalar massacre de Tiananmen. Isso significa menos liberdade?

“Isso vai criar um sentimento de que a cooperação do povo de Macau com Pequim não recompensa com mais liberdade civil e autonomia”, soma.

O mesmo defende que se a mesma atitude continuar, e as autoridades de Pequim mantiverem a mão pesada sobre a 'bem-comportada' Macau, o povo “pode responder como os vizinhos de Hong Kong”.

Trinta anos interrompidos

Todos os anos durante as últimas três décadas, a 4 de junho, os deputados Ng Kuok Cheong e Au Kam San promovem uma vigília para assinalar a morte dos estudantes chineses na Praça de Tiananmen. Até que, este ano, a comunicação que fizeram à CPSP teve um parecer negativo, que recusava a realização do evento − que no ano passado juntou 300 pessoas na Praça do Leal Senado − bem no centro da cidade.

Não se contentaram com a decisão e recorreram para o TUI, mas obtiveram a mesma resposta. Os juízes corroboraram a ideia defendida pelas autoridades policiais e disseram que não só a proibição da CPSP é legal, como uma eventual autorização para a realização da vigília violaria a lei.

No parecer feito pelas autoridades de Saúde locais para a CPSP fundamentar a decisão assume-se não ter surgido um “fenómeno óbvio de transmissão comunitária em Macau”. Ainda assim, dizem, “não é possível ter a certeza de que não há nenhuma pessoa infetada na comunidade”.

O TUI escreve na decisão judicial que mesmo o direito de reunião, sendo um direito fundamental de que gozam os residentes de Macau, “o seu exercício não é absoluto nem de todo ilimitado”.