Espanha reabre fronteiras com Portugal e França a partir de 22 de junho

Espanha reabre fronteiras terrestres com Portugal e França a 22 de junho. O anúncio foi feito pela ministra da Indústria, Comércio e Turismo de Espanha, Reyes Maroto.

As fronteiras espanholas foram encerradas pelas autoridades em março, como uma das medidas para conter a pandemia.

A pandemia do novo Coronavírus já matou 382.016 pessoas e infetou mais de 6,4 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP, baseado em dados oficiais dos países.



Na Europa, entre os países mais atingidos, a Bélgica continua a ser o que apresenta maior número de mortos face à sua população, com 82 óbitos por cada 100.000 habitantes, seguido pelo Reino Unido (59), Espanha (58), Itália (56) e Suécia (45).



Portugal, com 1.447 mortes registadas e 33.261 casos confirmados é o 24.º país do mundo com mais óbitos e o 29.º em número de infeções.

[em atualização]