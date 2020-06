Feirense garante que retoma da II Liga "não é caso fechado"

A SAD do Feirense garante que a continuidade da II Liga continua em discussão e que não a deixará "cair no esquecimento".

Em entrevista à Renascença, a diretora executiva da Liga de Clubes, Sónia Carneiro, disse que apenas uma decisão do Governo poderá fazer com que a II Liga seja retomada, uma possibilidade que não encara com realismo. Em comunicado, a SAD do Feirense critica a Liga por, "uma vez mais", invocar "uma suposta decisão do Governo" para concluir que não há condições para a II Liga ser terminada.

"A CD Feirense SAD aguarda por essa decisão do Governo, que o Presidente da Liga não apresentou aos seus associados. A Direção da Liga não tem, nem tinha, legitimidade, nem competências legais e estatutárias para decidir o que decidiu. Para que a Liga pudesse cancelar a Segunda Liga e estabilizar a classificação final, teria de alterar o Regulamento das Competições, em sede de Assembleia Geral e não o fez", escrevem os fogaceiros.

A SAD do Feirense sublinha que o que consta da ordem de trabalhos da assembleia geral da Liga de 8 de junho é a ratificação das deliberações "relativas às medidas de resposta à pandemia de Covid-19, que incluíram a suspensão definitiva da II Liga e a estabilização da classificação final". Decisões que, no entender dos feirenses, "é ilegal, não fundamentada e precipitada".