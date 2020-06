Dois golos e mais dois anulados. Marítimo e Vitória de Setúbal empatam nos Barreiros

Marítimo e Vitória de Setúbal regressam à competição na I Liga com um empate a uma bola, nos Barreiros.

A equipa da casa começou bem na partida, com um golo de cabeça de Rodrigo Pinho, aos 11 minutos de jogo.

No segundo tempo, a equipa de José Gomes viu dois golos serem anulados. Aos 58, Rodrigo Pinho viu o "bis" ser anulado por fora-de-jogo. Aos 71 minutos, o golo de René foi invalidado por mão na bola.

Aos 82 minutos, Guedes empatou o marcador, servido por Hildeberto Pereira.

Com este resultado, o Vitória de Setúbal soma 29 pontos, no 12º posto, à condição, e o Marítimo mantém o 15º lugar, com 25 pontos, mas pode ser apanhado pelo Paços de Ferreira, a primeira equipa em lugar de manutenção, que joga contra o Rio Ave.