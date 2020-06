Ausência de público nas bancadas de Guimarães pode beneficiar o Sporting

Mário Sérgio, antigo lateral-direito de Vitória de Guimarães e Sporting, perspetiva um duelo equilibrado, esta quinta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, a contar para a 25.ª jornada do campeonato.

O defesa, de 38 anos, fez duas temporadas nos leões, entre 2003 e 2005, e uma no conjunto minhoto, 2005/2006, por empréstimo do Sporting. Em declarações a Bola Branca, refere que o facto da partida se realizar sem público nas bancada pode jogar a favor do Sporting:

"Os adeptos do Vitória ajudam muito a equipa e, assim, será mais complicado. É pena um jogo destes ser à porta fechada, mas primeiro está a saúde das pessoas, é o mais importante. Independentemente de se realizar sem público, tenho a convicção de que será um grande jogo."



Mário Sérgio vê um Vitória de Guimarães motivado para o resto do campeonato, perante a possibilidade de ainda chegar ao quarto lugar. Os minhotos estão no sétimo lugar, a cinco pontos do Sporting, quarto.

"É uma motivação extra para os jogadores do Vitória. Se ganharem, ficam a dois pontos do Sporting e isso aumenta a ambição. O Sporting, em caso de derrota, tem o quarto lugar em risco", recorda Mário Sérgio.

A partida entre Vitória de Guimarães e Sporting realiza-se às 21h15 no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.