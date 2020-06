Granero coloca Cristiano Ronaldo entre as três maiores lendas do Real Madrid

Estebán Granero, que partilhou o balneário do Real Madrid com Cristiano Ronaldo durante três temporadas, considera que o avançado português está entre os três jogadores mais importantes e lendários do clube.

Em entrevista ao portal "Goal", o médio espanhol, de 32 anos, que atualmente representa o Marbella, da terceira divisão, lembra que Cristiano Ronaldo "teve um impacto brutal em 10 anos" no Real Madrid.

"O impacto dele em termos de performance e liderança foi brutal. Só posso compará-lo com dois jogadores antes dele: Raúl e Di Stéfano. Creio que está com eles nas lendas mais importantes do Real Madrid", vinca.

Granero recorda que, nos seus tempos de Real Madrid - dois deles com José Mourinho -, foi frequentemente regular, mesmo estando rodeado por estrelas. O médio, de 32 anos, salienta que a chave foi o trabalho:

"No verão em que cheguei ao Real Madrid, vi Ronaldo, Kaká, Xabi Alonso e Benzema chegarem também ao clube. Já estavam lá lendas como Raúl, Guti e Sergio Ramos. Eu era quase sempre titular e isso foi um sonho. Tens de dar 100% ou mais para estar naquela equipa fantástica."