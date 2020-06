Covid-19. Rali da Nova Zelândia é o sexto a ser cancelado

A organização do Mundial de Ralis (WRC) anunciou, esta quinta-feira, o cancelamento do Rali da Nova Zelândia, devido à pandemia da Covid-19.

A prova estava marcada para 3 a 6 de setembro, daqui a três meses, mas as fronteiras da Nova Zelândia continuam fechadas, sem data de abertura, e a organização do Rali ficou sem margem de manobra.

"Ficou claro que, com as fronteiras fechadas a viagens internacionais e perante a logística necessária para acolher milhares de visitantes estrangeiros, setembro de 2020 não era viável", explicou o CEO do Rali da Nova Zelândia, Michael Goldstein, citado pelo site oficial do WRC.

Este Rali teria sido especial, uma vez que marcaria o regresso da Nova Zelândia ao Mundial de Ralis, depois de uma ausência de sete anos.

O Rali da Nova Zelândia é a sétima das 14 provas previstas do WRC a ser cancelada: Chile, por problemas sociais, e Argentina, Portugal, Quénia e Finlândia, devido à Covid-19, também já tinham sido descartados.