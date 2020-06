Teletrabalho. Saiba se pode continuar a trabalhar a partir de casa

Uma sondagem divulgada no final do primeiro período do estado de emergência, em abril, revelou que quase metade dos portugueses estava a utilizar meios de trabalho à distância.

Na opinião do presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), o teletrabalho será o novo normal, mas a verdade é que as regras mudaram. Se o teletrabalho era obrigatório até ao final do mês de maio, sempre que as funções o permitissem, agora voltou a ser regulado pelo Código de Trabalho, que exige o acordo entre o trabalhador e a entidade patronal.

Quais são as exceções à necessidade de acordo?

O diploma que fixa as regras da terceira fase de desconfinamento cria efetivamente algumas exceções à necessidade de haver acordo com a entidade patronal. É o que acontece com os trabalhadores que comprovem ser imunodeprimidos ou tenham alguma das doenças crónicas consideradas de “risco Covid” pela Direção-Geral de Saúde, como as cardiovasculares, as respiratórias crónicas, as oncológicas e as insuficiências renais.

Os diabéticos e os hipertensos deixaram de constar da lista da DGS e, portanto, não podem exigir o regime de teletrabalho sem o acordo do empregador.

Já os trabalhadores com deficiência ou grau de incapacidade superior a 60% podem requerer, unilateralmente, ficar em teletrabalho.

Se a empresa, pelas características das suas instalações ou em função da organização do trabalho, não conseguir garantir as normas de ventilação, distanciamento e higienização impostas pela DGS e pela Autoridade para as Condições do Trabalho, o teletrabalho é também obrigatório.