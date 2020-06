PR diz que previsões do Conselho de Finanças Públicas não têm em conta apoio à economia

Veja também:

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, destacou, esta quinta-feira, que as previsões do Conselho de Finanças Públicas são “duras e cruas”, não tendo em linha de conta as medidas europeias anunciadas, mas ainda não aprovadas.

Marcelo Rebelo de Sousa, que falava no final de um almoço no restaurante “Algaz”, criado pelo Centro de Apoio Social da Carregueira, no concelho da Chamusca, como forma de financiar a instituição, disse acreditar que o Conselho Europeu irá aprovar um fundo de recuperação que se somará a outros, a que acresce ainda o anúncio do Banco Central Europeu (BCE) de injeção de mais liquidez.

“O somatório destas duas realidades – o que vier de Bruxelas em termos de fundos e aquilo que é a intervenção todos os dias do BCE, indo até tão longe ou mais do que foi na crise da 'troika' para aguentar as dívidas públicas – pode permitir, se houver uma utilização criteriosa desses fundos, que os números finais não sejam tão brutais e tão graves como seriam se não houvesse uma bazuca mais outra bazuca, somadas”, declarou.

O BCE anunciou esta quinta-feira que prevê uma contração económica de 8,7% na zona euro em 2020, devido à pandemia de covid-19, e que decidiu aumentar em 600 mil milhões de euros o volume do programa de compra de ativos de emergência (PEPP), destinado a limitar o impacto da crise causada pelo novo coronavírus.

O montante global deste programa que foi lançado em março passado ascende agora a 1,35 biliões de euros, indicou em comunicado o BCE, que também alargou a sua duração pelo menos até ao final de junho de 2021.

Por outro lado, na reunião de hoje, o BCE deixou as taxas de juros inalteradas, com a principal taxa de refinanciamento a manter-se em zero.