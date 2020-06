Mais de 100 mil desempregados em três meses. Governo anuncia medidas

Mais de 100 mil pessoas ficaram desempregadas desde março em Portugal na sequência da pandemia de Covid-19, avança o primeiro-ministro.

"O número de desempregados aumentou 90 mil em março e abril. Em maio teve já crescimento de 16 mil", declarou António Costa.

O primeiro-ministro falava no final do Conselho de Ministros desta quinta-feira, onde foi aprovado o plano de reabilitação económica e social.

António Costa anunciou uma série de políticas ativas de emprego, no valor de milhões de euros, num "esforço de absorção desta massa significativa que nos últimos meses perdeu o posto de trabalho".

Mais concretamente, vão ser lançados programas com as instituições particulares de solidariedade social (IPSS) "para reforçar apoio personalizado em equipamentos como creches, lares ou no apoio domiciliário". Esses programas prevêem a criação de três mil postos de trabalho.

O primeiro-ministro anunciou que no setor da construção civil "está previsto um programa no valor de 523 milhões de euros que tem a vantagem de se distribuir por todo o território nacional e que pode e dever executado pelas autarquias, com financiamento 100% garantido, em áreas fundamentais para o país e que podem ser lançadas nos próximos meses". É o caso de várias centenas de quilómetros de faixas corta-fogo, para proteger a floresta e populações dos incêndios.

O Governo vai desbloquear 60 milhões para erradicar o amianto das escolas, aproveitando o encerramento dos estabelecimentos de ensino.

Também vai avançar um programa de reabilitação urbana de quatro mil fogos e outro para construção de várias creches "para responder a necessidades prementes das comunidades", em parceria com o setor social.