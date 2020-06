Ajuda Europeia a caminho

Quanto a Francisco Assis, lembra que uma coisa é a gestão económica e financeira do problema, outra é a gestão prática e sanitária. E que a Europa está claramente com ritmos diferentes de desconfinamento, até ver, com bons resultados.



No programa desta semana, analisamos também o que se está a viver nos Estados Unidos. Em cima de uma crise pandémica, ainda longe de ter acabado, a Administração Trump vê-se a braços com um outro problema: a revolta generalizada pela morte de um afro-americano às mãos da polícia. Olhamos para a gestão que Donald Trump está a fazer de tudo, nomeadamente do combate à pandemia, tendo em conta que tudo isto acontece a poucos meses das Presidenciais de Novembro.

Os protestos nos Estados Unidos já levam mais de uma semana, e só agora -e de forma algo tímida - é que a União Europeia começou a pronunciar-se sobre o assunto. São, para já, declarações que pedem justiça perante o caso concreto e bom senso para as reacções que se têm gerado. Francisco Assis e Paulo Rangel questionam se União Europeia devia fazer (ou dizer) mais do que tem feito.

