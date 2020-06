Toni espera um Benfica "bem melhor que o de há três meses”

“Devido à paragem e ao facto de as equipas não terem feito jogos de pré-época, só na quarta ou na quinta jornada, já perto do final do campeonato, é que as equipas apresentarão índices competitivos maiores, por isso, podem surgir algumas surpresas. Na minha opinião, neste último terço de campeonato, vai haver mais equipas a perder pontos e o Benfica não pode perder a oportunidade de ultrapassar o FC Porto, até porque, do ponto de vista psicológico, será importante voltar ao primeiro lugar, porque depois do Tondela tem duas saídas muito complicadas [Portimonense e Rio Ave]”, sublinha.

Benfica mais forte com Gabriel em campo

Nestas declarações a Bola Branca, Toni destaca a relevância que o regresso de Gabriel ao meio-campo do Benfica pode ter nos equilíbrios da equipa encarnada, nos momentos ofensivos e defensivos do jogo:



“Quer na época anterior, quer em boa parte desta, o Gabriel foi um elemento que transportou para o campo a sua capacidade de liderança, qualidade técnica e visão de jogo. Se é esse Gabriel que vai estar presente, com certeza que o Benfica vai lucrar com o seu regresso a uma zona que tem tido várias alterações, com muitos jogadores a mudarem com frequência. Penso que, com Gabriel, o Benfica poderá ganhar maior estabilidade, quer do ponto de vista do processo defensivo, como do processo ofensivo. Gabriel é um ponto importante na equipa do Benfica."

O encontro entre Benfica e Tondela realiza-se, à porta fechada, esta quinta-feira, às 19h15, no Estádio da Luz, em Lisboa. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.