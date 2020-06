Benfica empata e não aproveita deslize do FC Porto

Juíz Vermelho

04 jun, 2020 Catedral da Luz 22:01

24 horas a pensar que iam aproveitar o deslize do fêquêpê e saltar para a frente, e no fim O mesmo futebol, previsível e lento, o mesmo desperdício, a mesma incapacidade e as mesmas desculpas. Deviam ter continuado em quarentena. ..