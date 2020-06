Posso ir à praia? Há uma app que lhe diz onde pode estender a toalha

Em parceria com a associação de defesa para o consumidor Deco, a app informará ainda sobre o nível de qualidade da água das praias, o histórico de ocupação, a existência de bandeira azul e vigilância e as infraestruturas disponíveis.

Os dados são fornecidos pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), com base nas informações fornecidas pelos concessionários das praias.

Com semáforos e lotação limitada, ir à praia neste verão promete ser uma experiência diferente do habitual . Para garantir uma utilização em segurança e no respeito das regras de distanciamento, foi criada uma aplicação (app) que informa os portugueses sobre o estado de ocupação de cada praia.

“Precisamos que mais estabelecimentos se juntem à ‘Posso-Ir?’ e contribuam com informação oficial de ocupação dos espaços, para que possamos, assim, ajudar a sociedade portuguesa a voltar a um novo nível de normalidade”, defende.

Nascida dentro do grupo Tech4Covid19, a app já conta com mais de 200 mil downloads, 45 mil estabelecimentos comerciais e mais de 600 praias. Inclui também indicadores visuais para utilizadores daltónicos.

A aplicação foi ainda lançada há pouco tempo em Espanha e na Eslováquia, num esforço de internacionalização, que, tal como em Portugal, opera em regime de voluntariado.

Defender consumidores e economia

João Crisóstomo, responsável de comunicação do projeto, considera que “a plataforma vai contribuir diretamente para o relançamento económico do país, já que as pessoas vão sair, consumir, criar e prosseguir com as suas vidas”.

“Sempre de forma informada e mais segura”, sublinha.

A “PossoIr?” começou por funcionar de forma comunitária, com informação reportada apenas pelos utilizadores, mas, com vista a oferecer uma informação mais fiável e validada, o projeto conta agora com a participação dos próprios estabelecimentos.

Os gestores dos espaços registam-se de forma gratuita e reportam regularmente o nível de ocupação e os horários de funcionamento.