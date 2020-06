Mulheres da linha da frente no combate à Covid-19 são capa da Vogue britânica

As três mulheres - uma maquinista de comboios, uma parteira e uma funcionária de um supermercado - foram fotografadas por Jamie Hawkesworth e vão aparecer numa edição especial da revista de moda.

Três trabalhadoras na linha frente do combate à Covid-19 vão aparecer na capa de julho da Vogue britânica.

“Elas representam as milhões de pessoas no Reino Unido que, no pico da pandemia, vestiram os seus uniformes e ajudaram”, explica à BBC Edward Enninful, chefe de redação da Vogue britânica.

“Este momento da história pedia algo especial, um momento de agradecimento à nova linha da frente.”

Rachel Millar, uma jovem parteira de 24 anos que trabalha num hospital londrino, diz que a estreia no mundo mediático é surreal. “Recebi imensos comentários positivos e acho que as pessoas gostaram de ver alguém do Serviço Nacional de Saúde na capa da revista”, descreve à BBC.