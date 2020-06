Livraria histórica de Fátima fecha portas ao fim de quase 60 anos

“Estimados clientes e amigos é com muita tristeza e mágoa, que informo que a ‘Verdade e Vida’ vai encerrar ao fim de 57 anos”. A notícia do fecho de uma das livrarias mais emblemáticas de Fátima foi comunicada desta forma na sua página de Facebook, no dia 29 de maio, sexta-feira, causando de imediato grande consternação e surpresa entre quem a tinha como destino certo. “Esta livraria devia ser considerada património cultural intocável”, lê-se num dos comentários.

“É uma decisão que nos enche de tristeza”

O provincial dos dominicanos – Ordem a que a ‘Verdade e Vida’ pertence – confirma à Renascença o fecho do espaço, mas garante que não está relacionado com a atual pandemia. As dificuldades já vinham detrás. “Não tem nada a ver com a pandemia. É a crise que afetou o setor livreiro e editorial desde há uns anos. Nós há seis ou sete anos que tínhamos uma atividade deficitária. Tentámos por todos os meios mantê-la, injetando até algum capital, mas realmente tornou-se muito difícil”, adianta frei José Nunes.

A decisão, diz, não foi fácil tomar. "Claro que nos enche de tristeza, porque esta era uma obra nossa, e temos consciência que desenvolveu um papel muito importante aqui em Portugal ao serviço da Igreja, e sobretudo a teologia. Esta livraria foi única, de facto. Nasceu em 1963, e aqui em Portugal durante décadas e décadas, quando alguém queria livros de teologia bons, quer em português, mas sobretudo estrangeiros, da Espanha, da França, da Itália, dirigia-se à 'Verdade e Vida', realmente fizemos esse serviço".

As portas ainda não estão completamente fechadas, mas vão ser dentro de algumas semanas. Na notícia publicada no Facebook a livraria pede a quem tenha “assuntos pendentes para resolver” ou “saldo no cartão cliente” que liguem ou passem pelo espaço para resolver a situação.