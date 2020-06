Sérgio Conceição. “Temos de dar mais”

O treinador do FC Porto lamentou a derrota, as oportunidades falhadas, criticou a arbitragem, mas também os seus jogadores: “Se queremos ser campeões temos de dar mais, especialmente em termos de concentração competitiva”.

Sérgio Conceição começa por dizer que o FC Porto foi superior “em tudo”, “mas os jogos não se ganham com estatísticas”.

“Esperava mais. Temos que ser fortes mentalmente”, acrescentou.

O técnico dos dragões lembrou que “quando empatámos, com três avançados na frente, poderíamos ter feito algo diferente para chegar à vitória. Houve uma ocasião do Aboubakar, mas acho que é penálti. Mas já sabemos que temos de ser mais fortes dentro do campo e também fora dele. Isto vai ser uma luta contra tudo e contra todos e temos de estar preparados para isso”.

O FC Porto perdeu 2-1 em Famalicão.