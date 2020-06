José Alberto Costa adverte FC Porto para "riscos e incógnitas" em Famalicão

“Não havendo tempo para uma preparação conveniente é um risco e uma incógnita. O FC Porto parece-me favorito; terá tido as suas precauções e preocupações para encarar esta fase com a importância que tem de ser encarada, porque, se quer ser campeão tem de corresponder nestes dez jogos que faltam”, diz, em declarações a Bola Branca .

O treinador e antigo jogador do FC Porto, José Alberto Costa, não retira favoritismo aos dragões na curta deslocação ao Minho, mas adverte para os riscos associados a uma fase da época sem precedentes no futebol português.

A segunda pré-época por que estão a passar as equipas da Primeira Liga portuguesa de futebol comporta riscos que podem influenciar o desfecho dos jogos e da própria competição, a começar pela deslocação do FC Porto a Famalicão.

O antigo jogador portista considera que os dragões partem em vantagem na luta pelo título. “São dez finais para o Porto e para o Benfica, mas o Porto depende dele próprio e isso é uma vantagem, porque tem a certeza de que se não falhar, as coisas são alcançadas. Se falhar, depende dos falhanços, ou não, dos outros”.

Regressos de Luis Díaz, Pepe e Manafá



Com Nakajima a treinar em casa, devido a assistência à família, deverá ser Luis Díaz a preencher a vaga do japonês em Famalicão. Algo que José Alberto Costa não dá como certo, apesar do colombiano ter um registo notável nesta sua primeira época no Dragão, com 12 golos e quatro assistências.

“Pode não ser um dado adquirido; tanto pode jogar Luís Diaz como outro. O Sérgio ainda tem tempo para analisar e decidir”, considera José Alberto Costa, fazendo notar que tudo “vai depender muito da forma como cada jogador, individualmente, passou este período de ausência, o encarou, que tipo de preparação fez e que reação teve a essa preparação”.