Governo oficializa colaboração não remunerada de ​António Costa e Silva

A nomeação de António Costa e Silva pelo Governo, para coordenar a elaboração do Programa de Recuperação Económica e Social 2020-2030, foi publicada esta quarta-feira em Diário da República.



Pela colaboração com o executivo, o presidente da comissão executiva da Partex Oil and Gas não vai receber "qualquer remuneração ou abono".

"Designa-se o Prof. Doutor António Costa Silva, Professor do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa e presidente da comissão executiva da Partex Oil and Gas, cuja idoneidade, experiência e competências são publicamente reconhecidas, para assegurar a coordenação dos trabalhos preparatórios de elaboração do Programa de Recuperação Económica e Social 2020-2030", refere o despacho oficial.