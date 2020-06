"Será difícil não voltar a adiar a abertura" dos centros comerciais na região de Lisboa

Maria Aguiar Pereira

03 jun, 2020 PEDRAS PRETAS em PORTO SANTO 17:23

Acho eu uma autêntica loucura se pensam em reabrir! São espaços onde há uma exagerada concentração de pessoas! Os centros comerciais são perigosos para o contágio! Quem vai beneficiar são os comerciantes de rua. Por conseguinte "o comércio de rua" sempre me fascinou, me atrai e temos no nosso PAÍS este tipo de comércio de que nos podemos orgulhar muito. Torna as cidades mais encantadoras!