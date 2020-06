​Regresso do futebol é o dia “da grande prova de cidadania”, diz DGS

Veja também:

A diretora-Geral da Saúde Graça Freitas considera que o regresso da Primeira Liga é “o grande dia da grande prova de cidadania”.

Na habitual conferência de imprensa para acompanhar a evolução da Covid-19 em Portugal, Graça Freitas foi questionada porque é que os espetáculos culturais foram autorizados a regressar com público, mas os jogos de futebol não.

Graça Freitas explicou que as decisões foram tomadas “à luz da situação epidemiológica” que se vivia na altura da tomada de decisão e, embora reconhecendo que as circunstâncias atuais são diferentes, “por precaução mantém-se as indicações de jogos sem público”.

Em todo o caso, acrescentou Graças Freitas, “podem ser revistas”, de acordo com o que for a evolução da doença.

"Está nas mãos de todos que a jornada corra de forma tranquila e sem riscos para a saúde pública para continuarmos a ter os jogos e o campeonato", acrescentou.



O campeonato regressa esta quarta-feira, com o Portimonense-Gil Vicente, às 19h00, e o Famalicão-FC Porto, às 21h15, jogo que terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.