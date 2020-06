Presidente do Conselho Superior da Magistratura envia palavra de encorajamento aos profissionais de justiça

No dia em que os tribunais portugueses retomam a atividade de forma normal, embora obedecendo às regras de saúde pública, António Piçarra, presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior da Magistratura emitiu uma mensagem a todos os profissionais da justiça.

“Importa, neste momento, saudar o esforço feito por todos os profissionais da justiça para assegurar o cumprimento da sua missão essencial no contexto da pandemia e dar uma palavra de encorajamento para uma retoma plena de atividade”, diz o presidente do órgão de disciplina e gestão dos juízes, que se “impõe deixar uma mensagem de confiança aos cidadãos sobre o funcionamento dos tribunais judiciais portugueses, na certeza que os juízes estão conscientes da sua responsabilidade na recuperação da normalidade da justiça e do país”.

Todos os processos passam, a partir desta quarta-feira, a correr os seus termos normais sendo retomada a realização presencial de diligências não urgentes.