Politécnicos em derrapagem financeira por causa da Covid-19

Num tempo de grandes desafios e de muitas incertezas por causa da pandemia, Pedro Dominguinhos avança, nesta quarta-feira, para mais dois anos à frente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP).

Mas o novo mandato começa com estas instituições longe de estarem em equilíbrio financeiro.

Os últimos meses foram de aumento da despesa e de diminuição de receitas, o que é evidente nos serviços de ação social, “quer com refeições quer com as receitas com alojamento, dos clubes desportivos e também das propinas”, para além da prestação de serviços às empresas, enumera Pedro Dominguinhos.

Já do lado da despesa, as contas são de somar. O também presidente do politécnico de Setúbal coloca logo na primeira parcela os equipamentos de proteção individual (EPI) para distribuir por toda a comunidade académica da instituição sadina: são “cerca de 300 mil euros de EPIs para distribuir aos estudantes e aos funcionários, em termos anuais”.

A isto junta-se, “do lado da ação social, um défice de 250 mil euros”.

Pedro Dominguinhos diz à Renascença que é preciso encontrar soluções para injetar dinheiro nos politécnicos “ou através do Orçamento do Estado ou de fundos comunitários que permitam este equilíbrio financeiro”.