Ministério da Defesa entrega 99 computadores reabilitados pelas Forças Armadas

O Ministério da Defesa entrega, esta quarta-feira, 99 computadores reabilitados por militares dos três ramos das Forças Armadas. Desses, 49 serão entregues a casas de abrigo para vítimas de violência doméstica.

Para além dos computadores, a secretária de Estado de Recursos Humanos, Catarina Sarmento e Castro, vai entregar equipamentos de proteção individual (EPI). São 300 máscaras reutilizáveis e 100 litros de gel desinfetante, fabricados pelo Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos.

Tal como a desinfecão em escolas e lares de idosos, esta iniciativa, segundo referiu à Renascença fonte do Ministério da Defesa , trata-se de "uma resposta a um apelo de outras áreas governativas a que as Forças Armadas tentam sempre corresponder".

As Forças Armadas mantêm no terreno grande parte do seu dispositivo para ajudar no combate à pandemia de Covid-19, com mais de 6.100 camas, e já produziram 151 mil litros de álcool gel, informou o Governo.

Numa altura em que o país está na sua terceira fase de desconfinamento e vive em situação de calamidade, após semanas de estado de emergência, a “equipa de planeamento para apoio ao funcionamento” do hospital de campanha do Estádio Universitário de Lisboa, com três militares do Instituto Universitário Militar, “mantém-se em funções”, afirmou o Ministério da Defesa Nacional em resposta a perguntas da Lusa.

Os militares apenas retiraram as camas cedidas a este hospital, mas continuam disponíveis se forem necessárias, ainda segundo a informação dada pelo ministério.