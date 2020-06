Covid-19: Seis mil trabalhadores vão ser testados hoje em Lisboa e Vale do Tejo

Veja também:

Cerca de seis mil trabalhadores vão ser testados à Covid-19 esta quarta-feira na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT), avança o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.

"Há um plano de testagem em empresas da região da Grande Lisboa, a maioria na zona da Azambuja", disse António Lacerda Sales. Foram feitos testes ontem, estão a ser feitos hoje e vão ser feitos mais nos próximos dias, adiantou o governante na conferência de imprensa diária de balanço da pandemia.

Até ao momento, foram feitas mais de 3.800 colheitas. Do universo de 18.100 trabalhadores, cerca 6.000 vão ser testados hoje", adiantou o secretário de Estado da Saúde.

No âmbito do foco em empresas de Lisboa e Vale do Tejo, foram processadas 1.019 amostras pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), nas últimas 24 horas, com 59 casos confirmados de Covid-19, o equivalente a 5,8%, referiu António Lacerda Sales.