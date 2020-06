Covid-19: "Não perdemos ventiladores". Portugal recebe mais 443 nos próximos dias

Veja também:

Portugal vai receber um total de 443 ventiladores nos próximos dias, anunciou esta quarta-feira o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales.



Chegam hoje de avião 108 ventiladores, prevendo-se que até sábado cheguem mais 335 provenientes da China, disse o secretário de Estado na conferência de imprensa diária de balanço da pandemia de Covid-19.

“Estes 443 ventiladores que estavam na embaixada de Portugal em Pequim, juntam-se aos 264 em Portugal, num total de 707 equipamentos, 61% do total das compras feitas pela ACSS [Administração Central do Sistema de Saúde] em aquisição central”, frisou António Lacerda Sales.

O Ministério da Saúde encomendou um total de 1.151 aparelhos, o que vai permitir duplicar a "capacidade de ventilação para doentes em cuidados intensivos" no Serviço Nacional de Saúde.

"É um grande esforço e reforço da nossa capacidade de resposta, que será útil para eventual segunda vaga e para outras situações", frisou António Lacerda Sales.



"Não temos ventiladores perdidos, como não perdemos o rumo no combate a esta pandemia", rematou o secretário de Estado da Saúde.



Na mesma conferência de imprensa, Lacerda Sales anunciou que cerca de seis mil trabalhadores vão ser testados à Covid-19 esta quarta-feira em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), num esforço para controlar o foco na região.

De acordo com o boletim diário da Direção Geral da Saúde (DGS), Lisboa e Vale do Tejo regista 335 (91,5%) dos 366 novos (maior número desde 8 de maio) casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus em Portugal. Ao todo, a contagem é de 1.447 mortes (mais 11 que na terça-feira) e 33.261 casos (aumento de 1,1%), de acordo com o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).



O relatório desta quarta-feira, com dados atualizados até às 00h00 de terça, mostra uma subida de 210 no número de recuperados, para um total de 20.079. O número de casos ativos sobe para 11.735 (mais 145).

A taxa de letalidade mantém-se nos 4,4%.