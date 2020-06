Covid-19: Costa rejeita cercas ou qualquer outra medida “de caráter discriminatório”

Veja também:

O primeiro-ministro, António Costa, rejeitou, esta quarta-feira, “cercas ou qualquer outra medida de caráter discriminatório” devido à pandemia, respondendo à líder do Bloco de Esquerda (BE) que considerou inaceitável um pedido do autarca da Azambuja sobre um bairro.

No debate quinzenal de hoje, a coordenadora bloquista, Catarina Martins, arrancou a sua intervenção defendendo três áreas de atuação urgentes em relação aos surtos de covid-19 na região de Lisboa, sendo estas as condições de trabalho, de transporte e de habitações.

Para a líder do BE “é inaceitável” que o presidente da Câmara da Azambuja exija uma cerca sanitária a um bairro onde há seis casos de doença numa família, comparando com outros casos, no mesmo concelho, onde só na Sonae Distribuição existem cerca de 180 casos.

“Quanto à adoção de cercas ou qualquer medida de caráter discriminatório é absolutamente inaceitável”, respondeu António Costa.