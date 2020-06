Caso Rui Pinto. Tribunal aceita afastamento da juíza Helena Leitão

O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) deu esta quarta-feira provimento ao pedido de recusa (afastamento) da juíza Helena Leitão, apresentado pela defesa de Rui Pinto, criador do Football Leaks.



“Julgam-se verificados os pressupostos exigidos por lei e em consequência defere-se o pedido de recusa da senhora juíza de direito Helena Leitão formulado pelo arguido e requerente Rui Pedro Gonçalves Pinto”, refere o TRL, em resposta enviada à agência Lusa.

O pedido de afastamento da juíza Helena Leitão foi apresentado pela defesa de Rui Pinto, por a magistrada ser cliente num outro processo de João Medeiros, antigo advogado da sociedade PLMJ, uma das entidades ‘espiadas’ pelo arguido, segundo a acusação do Ministério Público (MP).

A decisão é conhecida um dia depois de o Tribunal da Relação de Lisboa ter recusado o recurso do Ministério Público, que pretendia que Rui Pinto fosse julgado por 147 crimes. O "hacker" e um dos responsáveis pelo Football Leaks vai ser julgado por 90 delitos.

De acordo com o despacho que o jornal Público teve acesso, os juízes do TRL negaram o provimento ao recurso do Ministério Público, sendo que se confirma a redução de crimes que tinha sido decidido pela juíza de instrução Cláudia Pina.