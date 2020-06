Os alunos dos agrupamentos de escolas de Monção e Melgaço vão receber um livro infantil que conta a história da Alvarinho, a uva que é património de Portugal e tem como origem a sub-região de Monção e Melgaço.



Intitulado “Alvarinho – A História de uma uva que queria ser território”, o livro para ilustrar e pintar resulta de uma iniciativa da Quinta de Soalheiro, de Melgaço, e do Clube de Produtores.

A história original foi elaborada pelo Soalheiro Team e contou com a colaboração da produtora, atriz e dramaturga Rita Burmester. Quer dar a conhecer aos mais novos a uva que é rainha na região e que está ligada à economia familiar, contribuindo para que as crianças a conheçam melhor e se orgulhem das suas raízes.

De acordo com a Quinta de Soalheiro, “o objetivo deste projeto é que os mais novos conheçam melhor e aprendam a respeitar este tesouro que a natureza deu à região: as condições de excelência para produzir alvarinho e, ao mesmo tempo, se tornem embaixadores orgulhosos das suas raízes”.

O projeto foi desenvolvido em parceria com o Agrupamento de Escolas de Monção e o Agrupamento de Escolas de Melgaço e pretende assinalar o dia da sub-região de Monção & Melgaço, que se celebra a 7 de junho, dia em que se assinala a conquista dos produtores da sub-região que viram reconhecida, através da certificação e da atribuição de um selo de garantia, dentro da Região dos Vinhos Verdes, a exclusividade, autenticidade, origem e qualidade dos Alvarinhos produzidos em Monção e Melgaço e a certificação de que a sub-região está na origem desta casta com caraterísticas distintivas.

Os alunos, entre o 1º e o 5º ano, do Agrupamento de Escolas de Monção, e entre o 1º e o 7º ano, do Agrupamento de Escolas de Melgaço, vão receber os livros em casa e serão, depois, desafiados a explorar a história com orientação dos professores e a ilustrar e pintar, dando a sua interpretação visual à narrativa.

A entrega dos trabalhos será feita até 22 de junho. Posteriormente, será atribuído um prémio por cada ano, em cada agrupamento. Os vencedores irão receber, juntamente com as suas famílias, uma visita ao Soalheiro, onde terão a oportunidade de conhecer as potencialidades do terroir e provar as infusões. Os trabalhos vencedores serão ainda expostos na sala de provas Soalheiro.

O livro está disponível online na plataforma Enoturismo Soalheiro para que todos os que valorizam a cultura local, os territórios, a leitura e a relação de partilha entre pais e filhos possam desfrutar desta história.