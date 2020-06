Venezuela. Governo e oposição juntos para financiar luta contra a pandemia

Veja também:

O Governo do Presidente venezuelano e o líder da oposição Juan Guaidó assinaram um acordo para trabalharem em conjunto com a delegação regional da Organização Mundial de Saúde (OMS) de forma a encontrarem fundos e estratégias para combater a pandemia da Covid-19 no país.

O objetivo é angariar fundos para pagar uma vasta gama de respostas, como a melhoria da testagem, aquisição de vestuário de proteção e a promoção de campanha de saúde pública, entre outras.

Segundo os números do país, há registo de registo de 1.800 infetados e de 18 mortos.



Maduro e Guaidó têm mantido uma relação tensa e troca de acusações ao longo de muitos meses.

Guaidó, presidente da Assembleia Nacional (parlamento) jurou, em janeiro de 2019, assumir as funções de Presidente interino da Venezuela, até conseguir afastar Nicolás Maduro do poder, convocar um Governo de transição e eleições livres e democráticas no país.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 379 mil mortos e infetou mais de 6,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios.



Em Portugal, morreram 1.436 pessoas das 32.895 confirmadas como infetadas, e há 19.869 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.