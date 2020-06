Twitter encerra conta ligada à supremacia branca. Grupo alegava pertencer à Antifa

O Twitter encerrou uma conta que estava a ser gerida por um grupo pertencente à supremacia branca e que alegava pertencer ao movimento antifascista Antifa, uma vez que a página incitava à violência nos protestos nos Estados Unidos.

De acordo com um comunicado divulgado pela rede social, na terça-feira, citado pela agência espanhola Efe, a conta '@Antifa_US', que tinha umas centenas de seguidores, “violava as políticas de manipulação da plataforma e ‘spam’” da tecnológica norte-americana, em particular, a “criação de contas falsas”, razão pela qual foi encerrada.