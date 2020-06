Suécia admite que devia ter feito mais para combater a Covid-19

Veja também:

O homem por trás da estratégia da Suécia de combate à pandemia do novo coronavírus, Anders Tegnell, admitiu, esta quarta-feira, que o país escandinavo devia ter feito mais e melhor.

Ao contrário de vários outros países, a Suécia não impôs o confinamento à população. A estratégia assentou, ao invés, no distanciamento social, em conselhos de higiene e em confiar na vontade de cada um. Embora tenha tido uma taxa de mortalidade mais baixa que em países como o Reino Unido, Itália e Espanha, alguns dos mais afetados, a Suécia foi o oitavo país do mundo com maior número de mortes "per capita".

"Penso que podíamos ter feito melhor do que fizemos na Suécia, claramente", reconheceu Anders Tegnell, epidemiologista chefe da Direção-Geral da Saúde sueca, em entrevista a uma rádio local.

"Se voltássemos a enfrentar esta doença, sabendo exatamente o que sabemos sobre ela hoje, penso que teríamos acabado por fazer algo entre o que a Suécia e o que o resto do mundo fizeram", acrescentou.