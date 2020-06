Refugiados. “Falta a bússola da solidariedade à Europa”

Entre refugiados, migrantes e deslocados, os números impressionam. E depois dos números vêm as idades destas pessoas – “há pessoas com 80 anos e há bebés acabados de nascer em condições miseráveis, indignas, muitos dos quais acabam por não sobreviver” – e as histórias.

“A dor, quando é exposta causa indignação”, acrescenta Catarina Furtado a poucos dias de mais uma temporada do programa “Príncipes do Nada” (na RTP).

“Eu fui à Grécia, ao Líbano, ao Bangladesh, ao Uganda, à Colômbia e o que vi foram pessoas desesperadas por encontrar um pedaço de paz e a quererem nada mais do que comer, pôr os filhos na escola e ter acesso a cuidados de saúde”, resume.

As imagens e as conversas foram gravadas antes da pandemia de Covid-19. Catarina diz que continua a falar com vários refugiados e que, pelo menos na Grécia, as coisas parecem controladas, uma vez que as pessoas estão em ilhas.

Nesta quarta-feira, entrevistada no programa As Três da Manhã, a apresentadora elogia ainda os voluntários portugueses que se encontram nos campos de refugiados e aqueles que contribuíram para que uma organização não-governamental médica pudesse atuar na Grécia, para prevenir e controlar a chegada do novo coronavírus.