​OMS retoma ensaios clínicos com hidroxicloroquina

A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou esta quarta-feira que vai retomar os ensaios clínicos com hidroxicloroquina para doentes com covid-19, suspensos há mais de uma semana por preocupações com a segurança daquele medicamento.



O director-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse na conferencia de Imprensa de acompanhamento da pandemia que o painel que analisa a segurança de medicamentos concluiu que "não há razão para alterar o protocolo dos ensaios clínicos solidários e recomendou que continuem em todas as vertentes".

Assim, os ensaios clínicos com a hidroxicloroquina vão continuar no grupo de mais de 3.500 pacientes voluntários de 35 países.

Ghebreysus afirmou que a OMS vai continuar a "controlar a segurança" do uso do medicamento em doentes com covid-19.

A organização tinha anunciado, a 25 de maio, a suspensão dos ensaios com hidroxicloroquina em doentes com o novo coronavírus, na sequência de um estudo publicado na revista "Lancet".

O estudo sugere que os antimaláricos cloroquina e hidroxicloroquina podem aumentar o risco de morte e arritmias em doentes hospitalizados com covid-19, defendendo que o seu uso como antivirais deve ser devidamente testado antes de tratar pacientes.

O estudo, divulgado pela revista médica britânica The Lancet, baseou-se na observação de dados de 14.888 doentes hospitalizados com covid-19 (infeção respiratória viral) que foram tratados com um ou ambos os medicamentos para a malária, combinados ou não com a administração dos antibióticos azitromicina e claritromicina, utilizados no tratamento de infeções pulmonares bacterianas.

A OMS já tinha alertado anteriormente contra a utilização da hidroxicloroquina - um medicamento para a malária - para tratar ou prevenir infeções pelo novo coronavírus, à exceção de testes clínicos.

Em resultado da decisão da Organização Mundial de Saúde, o tratamento de doentes Covid-19 com hidroxicloroquina foi suspenso em Portugal, pelo Infarmed e Direção Geral da Saúde (DGS).