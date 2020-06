Itália reabre fronteiras no espaço Schengen e circulação interna

Veja também:

A Itália permite, a partir desta quarta-feira, a livre circulação entre as suas regiões e abre as fronteiras com o resto da União Europeia, depois de três meses encerradas devido à pandemia da Covid-19.

“Hoje parece uma conquista se pensarmos nas condições de há alguns meses. Conseguimo-lo com o sacrifício de todos, mas é preciso lembrar que o vírus ainda vive connosco”, afirmou o ministro de Assuntos Regionais, Francesco Boccia, defendendo que não se pode esquecer “as 33 mil pessoas que morreram e os trabalhadores de saúde que fizeram um esforço incrível”.

Depois de algumas divisões entre os presidentes das regiões, especialmente os do sul e das ilhas, que temiam a chegada de cidadãos do norte, onde ainda ocorre o maior número de infeções, a “circulação incondicional” foi finalmente imposta, embora cada região possa escolher as medidas a usar para detetar potenciais infetados com o novo coronavírus.