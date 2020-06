Casa de Hitler vai virar esquadra de polícia

A Áustria pretende transformar o edifício onde nasceu Adolf Hitler numa esquadra de polícia e já contratou uma equipa de arquitetos para a transformação.

"Vai abrir-se um novo capítulo na casa onde nasceu um ditador e assassino em massa", afirmou o ministro austríaco do Interior, Karl Nehammer, na terça-feira.

O objetivo do Governo é "neutralizar" o local, contornando as romarias neonazis.

A ideia já vem de longe. Em 2016, o Governo da Áustria comprou o edifício sob um pedido de compra obrigatório, após uma longa disputa. O anúncio de que seria

transformado em esquadra policial surgiu em novembro do ano passado.

Na terça-feira, ficou-se a conhecer mais um passo para concretizar o objetivo do Governo: uma empresa de arquitetura austríaca, escolhida entre 12 candidatas, irá realizar as mudanças projetadas: um novo teto e alteração da fachada. O edifício é do século XVII.

As obras têm um custo previsto de cinco milhões de euros e deverão estar concluídas em 2023.

O edifício onde nasceu Adolf Hitler, em 1889, fica em Braunau, na fronteira entre a Áustria e a Alemanha. Hitler não viveu ali muito tempo, uma vez que a família partiu, poucas semanas depois do seu nascimento, para outro endereço na área e acabou por deixasr a cidade quando Hitler tinha três anos.

Ainda assim, muitos adeptos do nazismo têm-se deslocado ao local e as autoridades austríacas querem acabar com essas visitas.

A Áustria foi anexada pela Alemanha em 1938.