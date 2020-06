Bolsonaro lamenta número de mortes mas diz que "é o destino de todos"

Veja também:

O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, lamentou, esta quarta-feira, o números de mortes provocado pela pandemia da Covid-19 no país, acrescentando, no entanto, que esse "é o destino de todos".

"Lamento todas as mortes, mas é o destino de todos", disse Bolsonaro durante declarações realizadas à porta do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente na capital, Brasília, esta quarta-feira.

Segundo a Folha de S. Paulo, as declarações foram feitas depois de lhe ter sido pedido que enviasse uma mensagem de conforto aos familiares das vítimas.

As palavras do chefe de Estado brasileiro chegaram poucas horas depois de ter sido divulgado que o país tinha ultrapassado as 31 mil vítimas mortais devido à Covid-19, na terça-feira, dia em que o Brasil registou o maior aumento de mortes diárias até à data (1.262).