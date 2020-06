Regresso da II Liga? Sónia Carneiro diz que só se governo tomar "uma decisão surpreendente"

Sónia Carneiro, diretora-executiva da Liga de Clubes, não prevê um regresso da II Liga esta temporada, apesar da decisão da conclusão do campeonato ter sido suspensa pelo Conselho de Justiça (CJ) da Federação de futebol (FPF).

Em entrevista a Bola Branca, Sónia Carneiro acredita que apenas uma decisão do governo poderá fazer com quem a II Liga seja retomada, uma possibilidade que não encara com realismo.

"A não ser que haja uma decisão surpreendente do Governo, contrária aquela que aconteceu no dia 30 de abril, é óbvio que eu acho que isso não vai seguramente acontecer. A decisão foi tomada, todas as que se seguiram foram no mesmo sentido. Portanto, eu acho que isso, neste momento, é um não tema", afirma.

O fim antecipado da II Liga foi suspenso depois do Conselho de Justiça (CJ) da Federação de futebol (FPF) ter aceite o recurso do Cova da Piedade, que tem efeitos suspensivos.

A direção da Liga aprovou, em 5 de maio, a conclusão definitiva da II Liga devido à pandemia de Covid-19, promovendo Nacional e Farense à I Liga e despromovendo Cova da Piedade e Casa Pia ao Campeonato de Portugal, decisão que motivou um recurso do clube da margem sul para o CJ, organismo que deferiu, agora, as suas intenções.

Em comunicado, o clube que ocupava o penúltimo lugar da II Liga no momento da suspensão do campeonato revela, ainda, que a ordem de trabalhos da Assembleia Geral da Liga de clubes, marcada para segunda-feira, inclui um pedido de ratificação daquela deliberação da direção, “comprovando a falta de poderes da direção e consequente exigência de unanimidade para tal deliberação”.