Regresso da I Liga de futebol em destaque

O regresso da primeira Liga domina a imprensa desportiva desta quarta-feira, com A Bola a exclamar que “chegou a hora”, o Record a revelar “tudo sobre a retoma” e O Jogo a assinalar que o futebol português está “de volta à vida 86 dias depois”.



O mesmo jornal destaca, na primeira página, a revelação de Pinto da Costa, de que o FC Porto tinha acordadas transferências no valor de 147 milhões de euros, suspensas devido à Covid-19.

Já o Record prefere destacar o “troco de Sérgio a Vieira”, depois de o treinador do FC Porto ter sublinhado que nunca quis ser campeão “na secretaria”. Ao lado do grande plano de Sérgio Conceição, há um pequeno plano, acompanhado de uma nota de peso: Joelson 4Kg de massa muscular; o jovem jogador do Sporting faz visitas quase diárias ao ginásio, desde que Ruben Amorim chegou a Alcochete.

Só O Jogo dá destaque à renovação de contrato entre Jorge Jesus e o Flamengo por 3,9 milhões de euros, salvaguardando que o treinador português de 65 anos pode sair caso surjam propostas de ligas do futebol europeu.