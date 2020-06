PSP apela ao cumprimento das regras de segurança para retoma da I Liga

A Polícia de Segurança Pública (PSP) volta a pedir respeito pelas normas, no dia da retoma da I Liga de futebol. Em conferência de imprensa, esta quarta-feira, o diretor de operações da PSP, o superintendente Luís Elias, repetiu algumas das regras básicas que os adeptos devem respeitar, em tempo de pandemia da Covid-19. "Apela-se à responsabilidade social e ao cumprimento das regras sanitárias por parte dos adeptos. São proibidas as concentrações de pessoas superiores a 20, a não ser que sejam do mesmo agregado familiar, e, na área metropolitana de Lisboa, concentrações superiores a 10 pessoas. Esta será uma das nossas preocupações, para ajudarmos neste esforço global para prevenir a disseminação do vírus, nesta fase da pandemia, que se encontra ainda ativa", sublinhou.

Segurança dentro e fora dos estádios

O superintendente Luís Elias explicou que a PSP estará atenta ao interior dos estádios, "com vista a garantir a segurança do espetáculo desportivo e dos seus intervenientes", e ao exterior, para "prevenir a existência de aglomerações de adeptos, de incivilidades e eventuais ilícitos criminais que ponham em causa a segurança do evento": "Os principais eixos da nossa execução operacional privilegiarão (...) os locais abertos ao público com transmissão televisiva de jogos, nomeadamente aqueles que nós diagnosticarmos previamente que tenham concentração de adeptos de risco, e o policiamento das cidades, nomeadamente nos dias dos jogos de risco elevado, que implicarão a adoção de medidas especiais de prevenção e segurança." A I Liga é retomada, esta quarta-feira, com o Portimonense-Gil Vicente, às 19h00. Mais tarde, às 21h15, o FC Porto, líder do campeonato, com 60 pontos, visita o Famalicão, sétimo classificado, com 37.