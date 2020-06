Entre a "confiança" e a "ansiedade", Portimonense e Gil Vicente preparam a retoma do campeonato

Portimonense e Gil Vicente darão o pontapé de saída da retoma da I Liga, esta quinta-feira, às 19h00, entre sentimentos de ansiedade e confiança para a partida, segundo afirma responsáveis dos dois clubes na Renascença.



Paulo Sérgio, treinador da equipa algarvia, esteve no programa "As Três da Manhã", e não esconde um sentimento de ansiedade para o regresso do campeonato com um jogo em casa.

"Nervosos não estamos, mas sim confiantes com o trabalho que temos estado a desenvolver, mas não nego que existe uma ponta de ansiedade. Todos desejamos que as coisas corram bem", afirma.

Já Tiago Lenho, diretor desportivo do Gil Vicente, espera que a equipa de Barcelos leve os três pontos da partida e que "tudo corra bem" e de acordo com as regras de segurança impostas pelo governo e DGS, que permitiram o regresso do campeonato.

"Espero que o Gil Vicente ganhe, que é o principal objetivo. Mas que tudo corra bem, muita gente vai estar atenta a todos os pormenores para depois apontar alguma falha e que os jogadores não se magoem, porque temos registos de outras ligas. Espero que isso não aconteça", afirma, na Renascença.

O Portimonense, 17º classificado com 16 pontos, recebe o Gil Vicente, 9º com 30 pontos, às 19h00, no Portimão Estádio, com informações na Renascença.