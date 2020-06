Conselho de Justiça considera-se incompetente para julgar recurso do Cova da Piedade

O Conselho de Justiça (CJ) da Federação Portuguesa de Futebol anunciou e notificou o Cova da Pierdade que não se considera competente para julgar o recurso apresentado pelo clube.

Num primeiro momento, o CJ aceitou o recurso do clube de Almada, que tinha efeitos suspensivos da decisão que terminou antecipadamente com a II Liga e que determinou a descida do Cova da Piedade e Casa Pia e as subidas de Nacional e Farense.

O Cova da Piedade poderá agora recorrer ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), uma possibilidade que já admitia quando apresentou o recurso inicialmente.

Ainda esta quarta-feira, a diretora-executiva da Liga, Sónia Carneiro, afirmou a Bola Branca que o regresso da II Liga seria pouco provável.

"A não ser que haja uma decisão surpreendente do Governo, contrária aquela que aconteceu no dia 30 de abril, é óbvio que eu acho que isso não vai seguramente acontecer. A decisão foi tomada, todas as que se seguiram foram no mesmo sentido. Portanto, eu acho que isso, neste momento, é um não tema", afirma.

A direção da Liga aprovou, em 5 de maio, a conclusão definitiva da II Liga devido à pandemia de Covid-19, promovendo Nacional e Farense à I Liga e despromovendo Cova da Piedade e Casa Pia ao Campeonato de Portugal, decisão que motivou um recurso do clube da margem sul para o CJ, organismo que deferiu, agora, as suas intenções.