Claque do FC Porto vai ficar a 100 metros do estádio do Famalicão

A Polícia de Segurança Pública (PSP) revelou, esta quarta-feira, que o grupo organizado de adeptos do FC Porto vai estar a cerca de 100 metros do estádio do Famalicão, no encontro da 25.ª jornada da I Liga. Através de videoconferência, o porta-voz do comando distrital da PSP de Braga, Pedro Colaço, deu conta de como será montado o dispositivo policial no jogo desta quarta-feira, realizado à porta fechada. “Serão acompanhados, monitorizados por polícias, e, quando chegarem a Famalicão, será criada um perímetro exterior, de mais ou menos 100 metros, pelo qual apenas podem passar os autocarros das equipas, elementos do staff e dirigentes e, eventualmente, algumas pessoas que possam ter de aceder às suas casas. Os grupos organizados, que estão a par disto, não podem entrar nesse perímetro”, explicou.

Segurança dentro e fora dos estádios

Em conferência de imprensa, também esta quarta-feira, o diretor de operações da PSP, o superintendente Luís Elias, reforçou o apelo para que os adeptos cumpram as regras de segurança, na retoma da I Liga. "Apela-se à responsabilidade social e ao cumprimento das regras sanitárias por parte dos adeptos. São proibidas as concentrações de pessoas superiores a 20, a não ser que sejam do mesmo agregado familiar, e, na área metropolitana de Lisboa, concentrações superiores a 10 pessoas. Esta será uma das nossas preocupações, para ajudarmos neste esforço global para prevenir a disseminação do vírus, nesta fase da pandemia, que se encontra ainda ativa", sublinhou.

O superintendente Luís Elias explicou que a PSP estará atenta ao interior dos estádios, "com vista a garantir a segurança do espetáculo desportivo e dos seus intervenientes", e ao exterior, para "prevenir a existência de aglomerações de adeptos, de incivilidades e eventuais ilícitos criminais que ponham em causa a segurança do evento": "Os principais eixos da nossa execução operacional privilegiarão (...) os locais abertos ao público com transmissão televisiva de jogos, nomeadamente aqueles que nós diagnosticarmos previamente que tenham concentração de adeptos de risco, e o policiamento das cidades, nomeadamente nos dias dos jogos de risco elevado, que implicarão a adoção de medidas especiais de prevenção e segurança."